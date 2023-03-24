Страсти по «Леруа»: Уйдет ли из России французский гигант

ОТ «ЛЕРУА» ДО «АШАНА»

Французская группа Mulliez является владельцем сетей Adeo (в нее входят «Леруа Мерлен» и ряд других компаний), «Ашан» и «Декатлон».

На официальном сайте Adeo в пятницу появилось сообщение, что после более чем 18 лет работы в России она собирается передать контроль над российскими магазинами локальному менеджменту. При этом там пообещали сохранить рабочие места 45 тысяч человек.

Однако в «Леруа Мерлен Россия» спешно уточнили, что это всего лишь «намерения» и преждевременного говорить об уходе компании из России.

«Наша головная компания объявила о намерении передать управление локальному менеджменту. Решение пока еще не принято. Никаких изменений в компании в ближайшее время не будет и не планируется. Все договорные обязательства с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками – все остается в силе. Все магазины компании сегодня полностью работают в обычном режиме. Ничего абсолютно не меняется», - сказала НСН директор по внешним коммуникациям компании «Леруа Мерлен Россия» Лола Сатторова.

На бодрой волне воодушевления в Минпромторге поспешили заявить, что «Леруа» не то что, не закрывается, а открывает новые магазины в России.

«Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», - заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, которого цитирует ТАСС.

Однако Сатторова опровергла и эту информацию.

«Это некорректная информация. Пока не планируется. В настоящее время мы сфокусированы на операционных задачах бизнеса», - подчеркнула представитель «Леруа Мерлен Россия».

На фоне истории вокруг «Леруа» в «Ашане» заверили, что продолжат работать в России.

«"Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

При этом собеседник агентства уточнил, что «Ашан» работает в России автономно, без инвестиций от материнской компании.