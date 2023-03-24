Страсти по «Леруа»: Уйдет ли из России французский гигант
Ситуация вокруг «Леруа Мерлен» остается запутанной, в «Ашане» превентивно опровергают слухи, а эксперты сомневаются, что этот бизнес можно продать за «рыночные деньги».
Конец рабочей недели ознаменовался разгаром страстей вокруг будущего в России гипермаркетов «Леруа Мерлен».
Группа Adeo, владеющая французской компанией, заявила о намерении продать все магазины в России, однако в Москве уточнили, что никаких решений не принято. Вскоре в российском представительстве «Леруа Мерлен» опровергли и заявления Минпромторга об открытии новых магазинов. На этом фоне пришлось оправдываться и «Ашану».
ОТ «ЛЕРУА» ДО «АШАНА»
Французская группа Mulliez является владельцем сетей Adeo (в нее входят «Леруа Мерлен» и ряд других компаний), «Ашан» и «Декатлон».
На официальном сайте Adeo в пятницу появилось сообщение, что после более чем 18 лет работы в России она собирается передать контроль над российскими магазинами локальному менеджменту. При этом там пообещали сохранить рабочие места 45 тысяч человек.
Однако в «Леруа Мерлен Россия» спешно уточнили, что это всего лишь «намерения» и преждевременного говорить об уходе компании из России.
«Наша головная компания объявила о намерении передать управление локальному менеджменту. Решение пока еще не принято. Никаких изменений в компании в ближайшее время не будет и не планируется. Все договорные обязательства с партнерами, поставщиками, клиентами, сотрудниками – все остается в силе. Все магазины компании сегодня полностью работают в обычном режиме. Ничего абсолютно не меняется», - сказала НСН директор по внешним коммуникациям компании «Леруа Мерлен Россия» Лола Сатторова.
На бодрой волне воодушевления в Минпромторге поспешили заявить, что «Леруа» не то что, не закрывается, а открывает новые магазины в России.
«Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», - заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, которого цитирует ТАСС.
Однако Сатторова опровергла и эту информацию.
«Это некорректная информация. Пока не планируется. В настоящее время мы сфокусированы на операционных задачах бизнеса», - подчеркнула представитель «Леруа Мерлен Россия».
На фоне истории вокруг «Леруа» в «Ашане» заверили, что продолжат работать в России.
«"Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
При этом собеседник агентства уточнил, что «Ашан» работает в России автономно, без инвестиций от материнской компании.
«НАЗАД В 1917-Й?»
Вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН усомнился, что российский бизнес «Леруа» реально продать по рыночной цене.
«Продать-то хочется за рыночную цену или близкую к ней, а такого покупателя, думаю, коллеги вряд ли найдут. Поэтому продаваться можно долго. Так что я бы не торопился говорить, что "Леруа" уходит. Есть много компаний, которые объявили, что уходят, но никуда не ушли. Я не исключаю, что это некий маневр, который нужен для ослабления давления с той стороны», - сказал Максимов.
В конце февраля Украина внесла французскую корпорацию Auchan Holding в перечень так называемых «международных спонсоров войны» из-за отказа компании уйти с российского рынка. Французская газета Monde, в частности, писала, что «Ашан» якобы предоставлял российским военным гуманитарную помощь.
На фоне публикаций Monde в руководстве «Ашана» отвергли эту информацию, назвав домыслами любые предположения о возможной поддержке магазинами Вооруженных сил России.
Ретейлер Дмитрий Потапенко ранее говорил НСН, что бизнес «Макдоналдса» в России продадут «за копейки». Он сравнил эту и другие подобные сделки с участием уходящих из России крупных компаний с 1917 годом, когда «фамильные драгоценности отдавали за плошку супа».
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