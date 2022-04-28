«Слегка токсичные»: Клименко объяснил, почему «Яндекс» решился продать «Новости»

Продавая «Яндекс.Новости», компания намерена обезопасить себя от политических рисков и сохранить свое положение на бирже, рассказал в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

«Яндекс» и VK ранее заявили о достижении соглашения по купле-продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Параметры сделки пока не раскрываются. Для её завершения также необходимо получить разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).