«Слегка токсичные»: Клименко объяснил, почему «Яндекс» решился продать «Новости»
«Яндекс» вынужден продать «Новости», чтобы спасти компанию от давления со стороны политических акторов, однако из-за этого СМИ могут остаться без трафика, отметил экс-советник президента Герман Клименко в эфире НСН.
Продавая «Яндекс.Новости», компания намерена обезопасить себя от политических рисков и сохранить свое положение на бирже, рассказал в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
«Яндекс» и VK ранее заявили о достижении соглашения по купле-продаже сервисов «Новости» и «Дзен». Параметры сделки пока не раскрываются. Для её завершения также необходимо получить разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Это не резкое изменение. Это давняя история: с момента появления "Яндекс.Новостей" к "Яндексу" были регулярные претензии, им приходилось оправдываться публично, говорить, что у них работают независимые роботы, все веселились по этому поводу… Но не в этом суть, главное, что они всегда подвергались критике. "Яндекс" был главнейшим поставщиком трафика для новостных изданий. И в той или иной форме с момента запуска "Яндекс регулярно пытается избавиться от них или еще как-то сделать, чтобы им не прилетало. Но до тех пор, пока это не несло риска существованию компании, это воспринималось достаточно спокойно. Появился "Дзен", и "Новости" начали монетизироваться весьма неплохо, это же совокупный проект. Получился очень удачный симбиоз, но он сталкивался со всё возрастающей критикой. А в последний год обострилась история войны за локализацию, история с разметкой СМИ, которые государственные... А "Яндекс" – публичная компания, котирующаяся на бирже. И у них стоял большой вопрос: либо уходить, либо стать чисто технологической компанией, а риски передать другому партнеру. И они выбрали второй вариант. "ВКонтакте" у нас совсем местный, руководители его под санкциями, и, наверное, это и логично. У VK сейчас сезон приобретений, он приобрел трафик запрещенного (признанного Минюстом РФ экстремисткой организацией - прим. НСН) Facebook, к нему переходит трафик Instagram… Я не уверен, что "Яндекс" испытывает большую радость [из-за сделки]. Это около 12% всех рекламных площадей, никто не хочет их отдавать. Но этот проект оказался слегка токсичным. "Яндексу" проще снять с себя риски политических обвинений в поддержке той или другой стороны», - объяснил он.
Клименко также обозначил ряд потенциальных изменений, которые могут ожидать пользователей сервиса и СМИ, которые с ним сотрудничают.
«В этой сделке "Яндекс.Новости" – это же не просто новости, это аудитория "Яндекса". И VK не может просто взять и забрать ее, у нее же есть и свои новости, Mail.ru, тоже довольно раскрученные и популярные. Если "Яндекс" уберет оттуда свои новости, то смысл приобретения для VK непонятен. Возможно, новости останутся в какой-то мере в поиске. Они, может быть, пропадут с первой страницы "Яндекса", останутся внутри "Яндекса", но будут уже "мейловские". Это уже будет скорее продажа трафика, и это будет любопытно. Будет трафик для развития "Дзена". Ведь "Дзен" – это коммерческая история, а "Новости" – это история трафика. Новости "Яндекса" генерят трафика для СМИ в три раза больше, чем поиск, и это безвозмездно. VK это не любит, надо ей отдать должное. Это та компания, которая всё старается монетизировать. И одно из вероятных изменений – это то, что СМИ останутся без трафика "Яндекс.Новостей" рано или поздно. Не сразу, но, думаю, это произойдет», - подытожил бывший советник президента.
Ранее журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик в своём Telegram-канале объявил, что уволился из «Яндекса». По его словам, решение было принято после сообщений о возбуждении против него уголовного дела.
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