Илья Красильщик уволился из «Яндекса»

Журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик в своём Telegram-канале объявил, что уволился из «Яндекса».

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По его словам, решение было принято после сообщений о возбуждении на него уголовного дела.

«Мы уже полтора месяца планировали мой выход из «Яндекса». Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании», — заявил Красильщик.

Ранее издание Baza сообщило, что в отношении Красильщика было возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЯндексУголовное ДелоУвольнениеЖурналисты
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