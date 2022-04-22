Илья Красильщик уволился из «Яндекса»
Журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик в своём Telegram-канале объявил, что уволился из «Яндекса».
По его словам, решение было принято после сообщений о возбуждении на него уголовного дела.
«Мы уже полтора месяца планировали мой выход из «Яндекса». Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании», — заявил Красильщик.
Ранее издание Baza сообщило, что в отношении Красильщика было возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию.
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