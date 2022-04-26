«А вдруг шпион?»: Хакер заявил, что зарубежные IT-специалисты не нужны России
Российские айтишники уже активно начали возвращаться на родину, заявил в эфире НСН Александр Варской.
В Россию не нужно привлекать иностранных IT-специалистов, иначе возникнет их переизбыток, как с экономистами и юристами в 90-е годы, заявил российский хакер Александр Варской в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне РБК сообщил, что МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для зарубежных IT-специалистов на фоне массового отъезда отечественных.
«Они не очень понимают, сколько IT-специалистов нужно в стране, потому что это одномоментная ситуация. То, что сейчас нужно спрограммировать, делается за несколько щелчков. Для современного бизнеса, который все эти вещи хочет себе заказать, это будет написано за несколько лет. А потом куда девать все эти Skysmart и Skyeng? (онлайн-школы – прим. НСН). Как в 90-е было: менеджеров, экономистов и юристов пруд пруди. Программисты как отъехали, так и приедут обратно. Некоторые уже из Грузии на моих глазах возвращаются. При этом люди, которые со всего мира наблюдают за тем, что происходит, сейчас на небольшом стреме. Они сто раз подумают над тем, чтобы приезжать в Россию», - сказал Варской.
Хакер также рассказал, насколько опасно привлекать иностранных IT-специалистов для работы в России. По его словам, нередко они могут оказаться шпионами.
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«Могут нанять иностранного айтишника, а он окажется шпионом. Такое уже было. В жанре довольно развлекательной и расслабленной кибервойны ребята из Украины стырили базу «Яндекс. Еды» и разместили ее. Но об этом никто не говорит, как о таком событии, все говорят об утечке данных. Но это был довольно тоталитарный и вероломный взлом. Можно даже сказать, что он практически полностью внешний. Они это делают для того, чтобы выкладывать российские номера в базе, а на них потом смогли бы отправлять спам», - резюмировал Варской.
В начале 2021 года представители Минцифры оценивали дефицит квалифицированных IT-кадров в России от 500 тысяч до 1 млн человек в год. После начала спецоперации на Украине в конце февраля отток IT-специалистов из России начал расти. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в течение марта из страны могли уехать 50–70 тысяч таких специалистов, а в апреле — еще 70–100 тысяч человек.
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