«А вдруг шпион?»: Хакер заявил, что зарубежные IT-специалисты не нужны России

Накануне РБК сообщил, что МВД и Минтруд предложили упростить получение вида на жительство для зарубежных IT-специалистов на фоне массового отъезда отечественных.

«Они не очень понимают, сколько IT-специалистов нужно в стране, потому что это одномоментная ситуация. То, что сейчас нужно спрограммировать, делается за несколько щелчков. Для современного бизнеса, который все эти вещи хочет себе заказать, это будет написано за несколько лет. А потом куда девать все эти Skysmart и Skyeng? (онлайн-школы – прим. НСН). Как в 90-е было: менеджеров, экономистов и юристов пруд пруди. Программисты как отъехали, так и приедут обратно. Некоторые уже из Грузии на моих глазах возвращаются. При этом люди, которые со всего мира наблюдают за тем, что происходит, сейчас на небольшом стреме. Они сто раз подумают над тем, чтобы приезжать в Россию», - сказал Варской.

Хакер также рассказал, насколько опасно привлекать иностранных IT-специалистов для работы в России. По его словам, нередко они могут оказаться шпионами.