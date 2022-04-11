Шинная компания Nokian рассказала о влиянии санкций ЕС на бизнес в России

Финские шинники Nokian Tyres заявили, что в 2021 году произвела в России около 80% шин для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба компании.

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В заявлении компании говорится, что новые санкции, а именно запрет на импорт шин из России в Европу, запрет экспорта некоторых видов сырья из Европы в Россию, а также ограничение на перевозки по России, серьёзно повлияют на бизнес Nokian в РФ.

«Новые санкции окажут значительное влияние как на производство, так и на продажи шин в России и в ЕС, особенно в Центральной Европе», - подчёркивается в сообщении компании.

Ранее компания Nokian заявила, что больше не намерена инвестировать в производство в России, и планирует как можно быстрее увеличить мощности своих заводов в США и Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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