Концерн Bridgestone приостановит деятельность в России
14 марта 202212:12
Концерн Bridgestone приостановит производство автомобильных шин на территории России, поставки в страну и будущие инвестиции. Об этом говорится в заявлении японский компании.
Экспорт продукции в РФ прекратится уже с 14 марта, пишет RT.
При этом производство шин на российских предприятиях концерна будет приостановлено с 18 марта.
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14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru