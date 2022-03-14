Концерн Bridgestone приостановит деятельность в России

Концерн Bridgestone приостановит производство автомобильных шин на территории России, поставки в страну и будущие инвестиции. Об этом говорится в заявлении японский компании.

Японская Ricoh приостановит поставки техники в Россию

Экспорт продукции в РФ прекратится уже с 14 марта, пишет RT.

При этом производство шин на российских предприятиях концерна будет приостановлено с 18 марта.

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