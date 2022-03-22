Шинная компания Nokian отказалась от инвестиций в России

Финская компания по производству автомобильных шин Nokian Renkaat заявила, что больше не намерена инвестировать в производство в России, сообщает пресс-служба фирмы.

Xerox объявила о прекращении поставок в Россию

В сообщении говорится, что компания планирует как можно быстрее увеличить мощности своих заводов в США и Финляндии.

Отмечается, что работа производства в Всеволожске Ленинградской области продолжается, однако инвестиции, равно как и приём российских заказов на грузовые шины, остановлены.

«Продолжая производство российских шин для легковых автомобилей в России, мы хотим обеспечить то, что в дальнейшем наш завод будет оперироваться и контролироваться Nokian Renkaat. Мы больше не будем инвестировать в производство в России», - подчеркнули в Nokian.

Ранее итальянский производитель шин Pirelli заявил, что прекращает инвестиции в Россию, а работа расположенных в Кирове и Воронеже заводов марки будет постепенно ограничиваться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ИнвестицииРоссияПроизводствоАвтомобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры