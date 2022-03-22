Шинная компания Nokian отказалась от инвестиций в России
Финская компания по производству автомобильных шин Nokian Renkaat заявила, что больше не намерена инвестировать в производство в России, сообщает пресс-служба фирмы.
В сообщении говорится, что компания планирует как можно быстрее увеличить мощности своих заводов в США и Финляндии.
Отмечается, что работа производства в Всеволожске Ленинградской области продолжается, однако инвестиции, равно как и приём российских заказов на грузовые шины, остановлены.
«Продолжая производство российских шин для легковых автомобилей в России, мы хотим обеспечить то, что в дальнейшем наш завод будет оперироваться и контролироваться Nokian Renkaat. Мы больше не будем инвестировать в производство в России», - подчеркнули в Nokian.
Ранее итальянский производитель шин Pirelli заявил, что прекращает инвестиции в Россию, а работа расположенных в Кирове и Воронеже заводов марки будет постепенно ограничиваться.
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