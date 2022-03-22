Шинная компания Nokian отказалась от инвестиций в России

В сообщении говорится, что компания планирует как можно быстрее увеличить мощности своих заводов в США и Финляндии.

Отмечается, что работа производства в Всеволожске Ленинградской области продолжается, однако инвестиции, равно как и приём российских заказов на грузовые шины, остановлены.

«Продолжая производство российских шин для легковых автомобилей в России, мы хотим обеспечить то, что в дальнейшем наш завод будет оперироваться и контролироваться Nokian Renkaat. Мы больше не будем инвестировать в производство в России», - подчеркнули в Nokian.

Ранее итальянский производитель шин Pirelli заявил, что прекращает инвестиции в Россию, а работа расположенных в Кирове и Воронеже заводов марки будет постепенно ограничиваться.