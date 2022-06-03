Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России

Сеть отелей Marriott решила приостановить свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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В сообщении говорится, что решение было принято на фоне непрекращающегося российско-украинского конфликта и санкций, которые против Москвы вводят США, Великобритания и Евросоюз.

«Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введённые США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции в России», - говорится в заявлении.

Ранее сеть отелей Marriott заявила о закрытии московского офиса из-за ситуации на Украине, и приостановке открытия новых отелей, а также «всех будущих проектов по развитию отелей и инвестиций в России».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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