Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России
Сеть отелей Marriott решила приостановить свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В сообщении говорится, что решение было принято на фоне непрекращающегося российско-украинского конфликта и санкций, которые против Москвы вводят США, Великобритания и Евросоюз.
«Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введённые США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции в России», - говорится в заявлении.
Ранее сеть отелей Marriott заявила о закрытии московского офиса из-за ситуации на Украине, и приостановке открытия новых отелей, а также «всех будущих проектов по развитию отелей и инвестиций в России».
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