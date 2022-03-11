Гостиничная сеть Marriott объявила о приостановке работы в России

В заявлении говорится, что было принято решение приостановить открытие новых отелей, а также «все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России».

«Наши отели в России принадлежат третьим лицам, и мы продолжаем оценивать возможность их работы», — говорится в заявлении Marriott.

В компании отметили, что внимательно следят за происходящим и поддерживают регулярный контакт с командами на местах.

Ранее американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение приостановить деятельность по открытию новых отелей в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

