Гостиничная сеть Marriott объявила о приостановке работы в России
Сеть отелей Marriott заявила о закрытии московского офиса из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании.
В заявлении говорится, что было принято решение приостановить открытие новых отелей, а также «все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России».
«Наши отели в России принадлежат третьим лицам, и мы продолжаем оценивать возможность их работы», — говорится в заявлении Marriott.
В компании отметили, что внимательно следят за происходящим и поддерживают регулярный контакт с командами на местах.
Ранее американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение приостановить деятельность по открытию новых отелей в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
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