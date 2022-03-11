Гостиничная сеть Marriott объявила о приостановке работы в России

Сеть отелей Marriott заявила о закрытии московского офиса из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании.

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В заявлении говорится, что было принято решение приостановить открытие новых отелей, а также «все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России».

«Наши отели в России принадлежат третьим лицам, и мы продолжаем оценивать возможность их работы», — говорится в заявлении Marriott.

В компании отметили, что внимательно следят за происходящим и поддерживают регулярный контакт с командами на местах.

Ранее американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение приостановить деятельность по открытию новых отелей в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияИнвестицииОтелиГостиницы
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