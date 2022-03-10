Hilton и Hyatt приостанавливают развитие бизнеса в России
Гостиничные сети Hilton и Hyatt (США) приняли решение о приостановке развития своего бизнеса в России, следует из пресс-релиза компаний.
Это связано с ситуацией вокруг Украины. Отмечается, что компании будут продолжать оценивать гостиничную деятельность в России и соблюдать относящиеся к ним санкции и директивы правительства США.
Hilton закроет свой офис в Москве и будет перечислять прибыль от деятельности в России на гуманитарную помощь Киеву.
Ранее японская платёжная система JCB объявила о приостановке своих операции на территории России.
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