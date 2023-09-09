Сбербанк продлил срок действия карт системы МИР до десяти лет
Сбер решил увеличить срок действия банковских карт платёжной системы МИР в два раза — с пяти до десяти лет. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев РИА Новости в ходе ВЭФ.
«Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе МИР с пяти до десяти лет», — цитирует RT Царева.
По его словам, эмиссия на новый срок для дебетовых карт началась с 1 сентября, для кредитных стартует с 3 октября.
Ранее стало известно, что «Тинькофф банк» введет комиссию за пополнение карт российской платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнерами, сообщает ТАСС.
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