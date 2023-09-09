Сбербанк продлил срок действия карт системы МИР до десяти лет

«Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе МИР с пяти до десяти лет», — цитирует RT Царева.

По его словам, эмиссия на новый срок для дебетовых карт началась с 1 сентября, для кредитных стартует с 3 октября.

Ранее стало известно, что «Тинькофф банк» введет комиссию за пополнение карт российской платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнерами, сообщает ТАСС.





