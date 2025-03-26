Россиянам рассказали, стоит ли ждать возвращения западных ювелирных брендов
О возвращении в Россию задумываются только те ювелирные бренды, которые ушли сами, а вот компании, которые были вынуждены покинуть рынок РФ из-за давления, находятся в сложном положении. Об этом заявила основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что многие из крупнейших ювелирных брендов надолго покинули Россию, например, Cartier и Tiffany & Co. Им будет очень сложно вернуться и открыться заново. Так, Richemont Group вообще распродали все оборудование.
При этом она считает, что возвращение мировых брендов не повлияет на работу отечественных ювелиров, так как за последние годы они укрепили свои позиции на российском рынке.
Ранее исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с НСН заявил, что санкции против российских бриллиантов и алмазов малоэффективны, поскольку независимо от происхождения камни обладают едиными физическими и химическими свойствами, кроме того, после огранки невозможно определить страну, из которой экспортирован алмаз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru