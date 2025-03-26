Россиянам рассказали, стоит ли ждать возвращения западных ювелирных брендов

О возвращении в Россию задумываются только те ювелирные бренды, которые ушли сами, а вот компании, которые были вынуждены покинуть рынок РФ из-за давления, находятся в сложном положении. Об этом заявила основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что многие из крупнейших ювелирных брендов надолго покинули Россию, например, Cartier и Tiffany & Co. Им будет очень сложно вернуться и открыться заново. Так, Richemont Group вообще распродали все оборудование.