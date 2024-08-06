«Имидж России!»: Отечественные ювелирные бренды не справляются без господдержки

«Если говорить о премиальном сегменте, то он в России есть. Национальные бренды в РФ нужно немного подтолкнуть, у нас есть суперфирмы. Они пока не располагают такими деньгами, как Sokolov, но зато могут поспорить и дизайном, и идеями. Если государство их поддержит, то тогда они выйдут на первый план. В 2017 году я возила несколько наших брендов в Лондон по программе «Made in Russia», и там у нас был аншлаг. В Москве этих брендов пока нет, потому что им негде разместиться, чтобы их было видно. Во Франции, Италии такие бренды есть – их поддерживает государство, потому что это имидж страны. Они традиционно влияют на культуру – это какие-то подарки на свадьбу, на дни рождения, это награды, церковная утварь. Премиальный сегмент у нас очень развит. Нам нужно в первую очередь восстанавливать культуру этого дарения посольских подарков, чтобы наш чиновники носили не Chopard, а российские вещи», - пояснила она.

По ее словам, если дать достаточную поддержку авторским российским брендам, эксклюзивные украшения станут доступны не только обеспеченным людям, но и интеллектуальной прослойке населения.