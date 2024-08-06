«Имидж России!»: Отечественные ювелирные бренды не справляются без господдержки
Российским брендам украшений необходима комплексная поддержка, чтобы они вышли на передний план и стали заметны, заявила НСН Марина Кудрина.
В России богатый премиальный сегмент ювелирных украшений и множество отечественных брендов, которым сегодня необходима государственная поддержка, так как это имидж страны. Об этом НСН заявила издатель и главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина.
Российские сети ювелирных изделий пытаются занять нишу премиального сегмента, освободившуюся после ухода международных брендов. Так, Sokolov открыл пилотные премиум-бутики, рассчитывая продавать украшения стоимостью до 1,6 млн рублей, сообщил «Коммерсант». Для премиальной и люксовой аудитории по-прежнему важна узнаваемость бренда, поэтому такие покупатели пока предпочитают ездить за привычными марками в другие страны. Кудрина подчеркнула, что в России есть хороший премиальный сегмент, однако российским маркам просто не хватает поддержки государства.
«Если говорить о премиальном сегменте, то он в России есть. Национальные бренды в РФ нужно немного подтолкнуть, у нас есть суперфирмы. Они пока не располагают такими деньгами, как Sokolov, но зато могут поспорить и дизайном, и идеями. Если государство их поддержит, то тогда они выйдут на первый план. В 2017 году я возила несколько наших брендов в Лондон по программе «Made in Russia», и там у нас был аншлаг. В Москве этих брендов пока нет, потому что им негде разместиться, чтобы их было видно. Во Франции, Италии такие бренды есть – их поддерживает государство, потому что это имидж страны. Они традиционно влияют на культуру – это какие-то подарки на свадьбу, на дни рождения, это награды, церковная утварь. Премиальный сегмент у нас очень развит. Нам нужно в первую очередь восстанавливать культуру этого дарения посольских подарков, чтобы наш чиновники носили не Chopard, а российские вещи», - пояснила она.
По ее словам, если дать достаточную поддержку авторским российским брендам, эксклюзивные украшения станут доступны не только обеспеченным людям, но и интеллектуальной прослойке населения.
«С 2014 года и особенно после пандемии мы дали акселератор, те кто его у нас прошли, изготавливают совершенно новые украшения. Эти фирмы также работают в масс-маркете, но плюс у них еще есть премиум-сегмент. У нас не очень большая прослойка богатых людей, и мы прежде всего ориентируемся на нее. Но мы должны помогать развиваться и авторским брендам. Пусть они будут не в драгоценных металлах, но учителя, врачи, интеллектуальные люди с удовольствием будут покупать вот такие бренды. Украшения – это такие же предметы искусства, кто-то приобретает, а кто-то любуется. Это нормально. Просто им нужна благородная поддержка», - подытожила она.
Ранее стало известно, что с начала года россияне потратили на ювелирные украшения более 106 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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