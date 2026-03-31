«Одна из причин – это готовая еда, которую продают супермаркеты. Сегмент готовой еды растёт каждый год, строятся огромные фабрики. Наверное, это хорошо, но имеет место некоторая правовая коллизия. В супермаркете вы видите 15 столиков, где продаётся готовая еда, но это формально не кафе. А рядом кафе на те же 15 столиков. При этом супермаркету не нужно соблюдать более жёсткий ресторанный СанПиН (Санитарные правила и нормы - Прим. НСН). Это вопрос справедливости, чтобы правила были для всех едины. Понятно, что от этой ситуации пострадают в основном не рестораны высокой гастрономии, не фастфуд. Пострадают рестораны среднего ценового сегмента. Что с этим делать, никто не понимает. Рестораны среднего ценового сегмента будут закрываться», - добавил Миронов.

За последние два месяца Москва потеряла 125 заведений общепита: среди них — сети «Ростикс», «Шоколадница», «Якитория», бары Dead Poets (в Петербурге) и «Дорогая, я перезвоню» (в Москве), а также премиальные рестораны Аркадия Новикова. По мнению экспертов, главные причины — дорогие арендные ставки, нехватка персонала и конкуренция с магазинами готовой еды. Сейчас ситуация пока не признана критической, однако в ближайшие месяцы она может заметно ухудшиться.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что торговые сети теперь не просто создают свои бренды готовой еды, но и стараются сами доставлять ее пользователям, активно занимая рынок.

