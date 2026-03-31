Россиян предупредили о закрытии ресторанов из-за «правовой коллизии»
Рестораны среднего ценового сегмента продолжат закрываться из-за супермаркетов, которые продают готовую еду огромными объемами, сказал в пресс-центре НСН Сергей Миронов.
В рестораны стали реже ходить просто поесть, потому что это можно сделать в супермаркете около дома, сказал в пресс-центре НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«Рестораны закрываются, падает маржинальность в первую очередь. Огромное количество ресторанов существуют сегодня просто потому, что это огромные деньги, и сложно на эти деньги просто плюнуть и уйти. У ресторана – событийные посетители, приходящие по определенным поводам – этот посетитель никуда не делся. Но есть второй посетитель, который для ресторана основной – он приходит просто поесть. И он всегда оставлял в ресторане суммарно больше денег. Этот посетитель тает с огромной скорость», - сказал собеседник НСН.
По его словам, рестораны среднего ценового сегмента продолжат закрываться из-за супермаркетов, которые продают готовую еду огромными объемами.
«Одна из причин – это готовая еда, которую продают супермаркеты. Сегмент готовой еды растёт каждый год, строятся огромные фабрики. Наверное, это хорошо, но имеет место некоторая правовая коллизия. В супермаркете вы видите 15 столиков, где продаётся готовая еда, но это формально не кафе. А рядом кафе на те же 15 столиков. При этом супермаркету не нужно соблюдать более жёсткий ресторанный СанПиН (Санитарные правила и нормы - Прим. НСН). Это вопрос справедливости, чтобы правила были для всех едины. Понятно, что от этой ситуации пострадают в основном не рестораны высокой гастрономии, не фастфуд. Пострадают рестораны среднего ценового сегмента. Что с этим делать, никто не понимает. Рестораны среднего ценового сегмента будут закрываться», - добавил Миронов.
За последние два месяца Москва потеряла 125 заведений общепита: среди них — сети «Ростикс», «Шоколадница», «Якитория», бары Dead Poets (в Петербурге) и «Дорогая, я перезвоню» (в Москве), а также премиальные рестораны Аркадия Новикова. По мнению экспертов, главные причины — дорогие арендные ставки, нехватка персонала и конкуренция с магазинами готовой еды. Сейчас ситуация пока не признана критической, однако в ближайшие месяцы она может заметно ухудшиться.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что торговые сети теперь не просто создают свои бренды готовой еды, но и стараются сами доставлять ее пользователям, активно занимая рынок.
