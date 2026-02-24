«Все уловки давно придуманы, у нас была пандемия, тогда мы все эти уловки и прошли. Все, что можно было оптимизировать, мы оптимизировали еще тогда, ничего особенного никто не придумает сегодня. Уход в новый ценовой сегмент опасен, так как просто потеряешь своего потребителя. Сегодня фиксируется потеря потребителя в среднем ценовом сегменте вне зависимости от «уловок». Движение на сокращение меню и сотрудников понятно, но это работает в очень краткосрочной перспективе. Твои клиенты в итоге все равно перестанут ходить, если ты сокращаешь меню. В таком случае приходится закрываться. Люди ходят на определенное меню, на определенные блюда. Если меню станет совсем коротким, люди просто перестанут ходить», - рассказал он.

По его словам, в этом году рестораны должны увеличить выручку минимум на 15%.

«В Москве пока позитивная динамика, в 2025 году открылось ресторанов больше, чем закрылось. Но прогнозы негативные, людей меньше, прибыль снижается. Чтобы ресторан существовал хотя бы как в прошлом году, у него должна быть выручка больше минимум на 15%, а лучше на 20%. Это позволит сохранить прибыль прошлого года, но у большинства в прошлом году минус – минус 10, например, минус 15%. Аренда растет, зарплаты тоже, поэтому такая ситуация», - пояснил собеседник НСН.

Цены на роллы и другие блюда японской кухни растут из-за дорогой рыбы и нехватки сотрудников в заведениях, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

