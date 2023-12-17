Россия нашла вариант обхода части санкций Запада для уплаты взносов ООН
Россия выработала механизм для перечисления средств в международные структуры, такие как ООН и другие, в обход западных санкций. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать», — сказал Петр Ильичев РИА Новости.
Сейчас Россия выплачивает взносы в международные организации, с которыми сотрудничает, в долларах США и евро. отметил Ильчев.
Страны-члены ООН обязаны уплачивать ежегодные взносы.В противном случае должников лишают права голоса при принятии решений в Генассамблеи ООН.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минстроя заявил о сохранении высокого спроса на жилье
- Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими
- Россия нашла вариант обхода части санкций Запада для уплаты взносов ООН
- После порно-ролика в зале заседаний уволили помощника сенатора США
- Умер экс-барабанщик AC/DC Колин Берджесс
- В Липецкой области обошлось без жертв после атаки беспилотника ВСУ
- В Канаде исторический отель передвинули с помощью мыла
- Путин: У России нет резонов воевать со странами НАТО
- Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию после распада СССР
- В таможне ФРГ предупредили о возможной конфискации рождественских подарков из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru