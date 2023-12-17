Россия нашла вариант обхода части санкций Запада для уплаты взносов ООН

Россия выработала механизм для перечисления средств в международные структуры, такие как ООН и другие, в обход западных санкций. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

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«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать», — сказал Петр Ильичев РИА Новости.

Сейчас Россия выплачивает взносы в международные организации, с которыми сотрудничает, в долларах США и евро. отметил Ильчев.

Страны-члены ООН обязаны уплачивать ежегодные взносы.В противном случае должников лишают права голоса при принятии решений в Генассамблеи ООН.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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