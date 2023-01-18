Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем говорится, что следует принять предложение МИД РФ, согласованное с министерством финансов, и не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год.
Теперь российское внешнеполитическое ведомство должно будет проинформировать Европейскую экономическую комиссию о принятом решении.
Ранее Владимиру Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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