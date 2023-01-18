Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что следует принять предложение МИД РФ, согласованное с министерством финансов, и не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год.