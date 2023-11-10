Представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге
Впервые в истории представителя России не избрали в Международный суд ООН в Гааге.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X, в суд были избраны представители США, Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки.
Голосование состоялось накануне. От Восточной Европы на место в суде в Гааге претендовали представители России и Румынии Кирилл Геворгян и Богдан Ауреску. По данным издания «Европейская правда», за румынского кандидата отдали 117 голосов, за российского — лишь 77.
Между тем суд ООН анонсировал слушания о юридических последствиях политики Израиля на оккупированных территориях Палестины, они назначены на 19 февраля 2024 года, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru