Представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X, в суд были избраны представители США, Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки.

Голосование состоялось накануне. От Восточной Европы на место в суде в Гааге претендовали представители России и Румынии Кирилл Геворгян и Богдан Ауреску. По данным издания «Европейская правда», за румынского кандидата отдали 117 голосов, за российского — лишь 77.

Между тем суд ООН анонсировал слушания о юридических последствиях политики Израиля на оккупированных территориях Палестины, они назначены на 19 февраля 2024 года, пишет RT.

