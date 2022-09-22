«Тинькофф банк» разрешит принимать SWIFT-переводы только из трех стран
«Тинькофф банк» ограничит входящие SWIFT-переводы в долларах и евро до трех стран. Об этом сообщается на сайте банка.
Нововведение вступит в силу с 12 октября. С этого числа переводы можно будет получить на счет банка только из Армении, Азербайджана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что «Тинькофф Банк» до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах. В банке подчеркнули, что ограничения на валютные операции — «это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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