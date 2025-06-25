Сегодня российский виски в основном представлен в составе коктейлей в ресторанах – именно с этим связан рост его продаж, также сыграла роль и низкая цена относительно импортных конкурентов. Об этом в беседе с НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Доля российского виски в общих продажах по итогам 2024 года впервые превысила долю импорта, показав соотношение 51% к 49%, пишет РБК. В 2021 году на импорт приходился 81% продаж виски. Больше всего в РФ ввозят шотландского виски, доля виски из США занимает второе место, а из Ирландии - третье место. Миронов назвал основные преимущества этого напитка, произведенного в России.