Россиянам назвали преимущества российского виски
Сергей Миронов заявил НСН, что российский виски чаще всего закупают рестораны для коктейлей, а Александр Ставцев отметил, что покупатели выбирают его благодаря привлекательной цене.
Сегодня российский виски в основном представлен в составе коктейлей в ресторанах – именно с этим связан рост его продаж, также сыграла роль и низкая цена относительно импортных конкурентов. Об этом в беседе с НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Доля российского виски в общих продажах по итогам 2024 года впервые превысила долю импорта, показав соотношение 51% к 49%, пишет РБК. В 2021 году на импорт приходился 81% продаж виски. Больше всего в РФ ввозят шотландского виски, доля виски из США занимает второе место, а из Ирландии - третье место. Миронов назвал основные преимущества этого напитка, произведенного в России.
«Российский виски дешевле импортного - это, наверное, его главное преимущество. Он есть почти во всех ресторанах, и в целом рост его продаж связан в первую очередь с тем, что он используется в коктейлях. То есть это так называемая «хаус-позиция», и когда человек заказывает какой-то коктейль, в него наливают именно недорогой российский виски. Отсюда и такая вот его дополнительная популярность. Виски – это напиток, который пьют очень-очень давно, есть бренды, к которым уже привыкли. Но, опять-таки, продажи российского виски говорят сами за себя: он продается, значит, у него есть свой потребитель», - отметил он.
В свою очередь руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что под российским виски в большинстве случаев подразумевают напиток, сделанный из заграничного сырья.
«Российский виски – это достаточно разношерстная категория, которая состоит из продуктов, сделанных, например, из сырья, привезенного из Шотландии, Армении или из ряда других стран-производителей. Относительно новое явление на рынке – это производство виски полного цикла. У нас первый такой продукт был сделан на предприятии «Мордовспирт», и вот сейчас уже, наверное, четыре или пять производителей, которые непосредственно перерабатывают зерновое сырье в России, делают дистилляцию и выдержку. Но, пока, я бы сказал, что это все-таки меньшинство продуктов, которые объединены под общим названием "российские виски"», - рассказал он НСН.
При этом Ставцев уточнил, что сейчас российский виски в частности пользуется спросом из-за своей умеренной цены.
«То, что сейчас у нас российские виски в литрах занимают большую долю, как раз говорит о том, что напиток достаточно успешно развивается в недорогой ценовой группе - менее 1000 рублей за литр. Если мы возьмем ситуацию в деньгах, то пока, конечно, более дорогие продукты - это импорт», - подытожил он.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил НСН, что алкоголь опасен для человека, однако к вину должно быть более мягкое отношение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
- В Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ
- СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова
- В Армении обвинили архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти
- ФСБ: В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
- В Тверской области в ДТП с бензовозом и двумя грузовиками погибли два человека
- Пушилин: В ДНР нужно восстановить около 16 тысяч объектов
- СМИ: Отчет Пентагона по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
- В США при ударе молнии пострадали не менее 20 человек
- Богомаз: Восстановление Брянской области оценивается в 40 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru