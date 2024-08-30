Роскачество: Производство вермутов в России в I полугодии сократилось на треть
В первом полугодии 2024 года производство вермутов в России снизилось на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составило 2,2 миллиона литров, пишут РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Уточняется, что наибольший объем напитка был выпущен брендами «Сальваторе», «Лаветти», «Санто Стефано», и «Чеароквонти».
Также отмечается, что в 2023 году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе увеличился в России до рекордных 22 миллиона литров, что является суммарным объемом производства и импорта.
По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя «Винного гида России» Олеси Латышевой, тенденция роста была связана с развитием коктейльной культуры. Она также добавила, что на данный момент основной объем продаж приходится на белые полусладкие вермуты.
Ранее сообщалось, что в 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные. По информации экспертов Роскачества, изменения в объемах производства связывают с общим запросом потребителя на менее крепкие вина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru