Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов наличную валюту не по курсу ЦБ РФ.

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Речь идет о внешнеторговых сделках, говорится в постановлении кабмина РФ на официальном портале правовой информации.

До сих пор резиденты могли продавать валюту уполномоченному банку только по курсу регулятора на день продажи с последующим зачислением рублей на свой счёт.

Запрет был введен в июле 2022 года. Тогда стало известно, что российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от компаний России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении на активы, связанные с недружественными странами. Так он ответил США и ЕС, которые ищут пути передать активы РФ Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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