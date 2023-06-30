Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Речь идет о внешнеторговых сделках, говорится в постановлении кабмина РФ на официальном портале правовой информации.

До сих пор резиденты могли продавать валюту уполномоченному банку только по курсу регулятора на день продажи с последующим зачислением рублей на свой счёт.

Запрет был введен в июле 2022 года. Тогда стало известно, что российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от компаний России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении на активы, связанные с недружественными странами. Так он ответил США и ЕС, которые ищут пути передать активы РФ Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

