Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов наличную валюту не по курсу ЦБ РФ.
Речь идет о внешнеторговых сделках, говорится в постановлении кабмина РФ на официальном портале правовой информации.
До сих пор резиденты могли продавать валюту уполномоченному банку только по курсу регулятора на день продажи с последующим зачислением рублей на свой счёт.
Запрет был введен в июле 2022 года. Тогда стало известно, что российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от компаний России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении на активы, связанные с недружественными странами. Так он ответил США и ЕС, которые ищут пути передать активы РФ Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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