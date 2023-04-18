Набиуллина рассказала о работе по возвращению замороженных резервов ЦБ

Банк России продолжает работу для возвращения замороженных резервов страны в иностранной валюте. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления перед фракцией КПРФ в Госдуме.

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«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что это ответная мера, которая формирует «переговорную позицию» по данному вопросу, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, председатель регулятора сообщила, что Центробанк формирует резервы исходя из того, какие активы не смогут использовать для санкционного давления, а также того, как меняется внешняя торговля России. По словам Набиуллиной, у РФ есть «подушка безопасности» в активах, не подверженных рестрикциям, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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