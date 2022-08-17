Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

По её словам, во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы и продукт быстро портится, поэтому нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны и крупы, а также салаты типа оливье.

Врач подчеркнула, что не стоит класть в холодильник «всё, что не герметично и отсыреет», а также «любые бумажные пакетики».

«Чай, кофе, какао, различные травы... специи... сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи... впитают в себя влагу и покроются плесенью», — подчеркнула Соломатина.

Ранее профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что естественная детоксикация организма человека будет проходить безупречно, если регулярно употреблять брокколи, цветную капусту, белокочанную капусту, шпинат.