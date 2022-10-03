Ретейлер назвал разумной просьбу обнулить импортные пошлины на ряд товаров

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что крупные ретейлеры попросили Минсельхоз обнулить все импортные пошлины на ряд овощей и фруктов, а также на лосося, оливковое масло, кофе и орехи. Потапенко назвал предложение ретейлеров вполне разумным.

«Оно совершенно понятно, потому что на сегодняшний день у нас крайне высокая импортная зависимость. Рост цен связан, в том числе, с СВО и колоссальным дефицитом бюджета. Из-за массового отказа зарубежных стран от контрактов и дороговизны провоза товара через третьи страны, например, через Китай, под вопросом поступление товаров в новом сезоне. Однако для снижения роста цен это хоть и необходимая, но недостаточная мера. В среднем сейчас эти продукты питания дорожают на 15-20%, но полагаю, что до конца года нас ждет товарная инфляция по ряду позиций от 60% до 120%», — сказал Потапенко.

По мнению собеседника «Радиоточки НСН», пока что глобальных сложностей с импортом в России нет.

«Сейчас еще есть запасы, кроме того, некоторые товары проникают в Россию через Китай и сопредельные страны. Однако проблема в том, что снижается глубина и ширина ассортимента, из-за этого и растут цены. В нынешней ситуации это абсолютно логично», — подчеркнул ретейлер.

Также аналитик объяснил, почему укрепление курса рубля не может способствовать снижению цен.

«Это искусственное укрепление. Доллар сейчас выступает в роли товара, который нельзя купить. Когда нет торгов по курсу, говорить об укреплении курса бессмысленно. Цена устанавливается только рынком, балансом спроса и предложения. В противном случае это не цена, а фикция», — заключил Потапенко.

Ранее параллельный импорт электронной техники из ЕАЭС в Россию оказался под угрозой из-за роста сезонного спроса.

