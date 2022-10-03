Ретейлер назвал разумной просьбу обнулить импортные пошлины на ряд товаров
Из-за крайне высокой импортной зависимости обнуление пошлин представляется вполне разумным, сказал НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Для снижения роста цен на ряд товаров обнуление пошлин — необходимая, но недостаточная мера, однако предложение ретейлеров имеет право на жизнь. Об этом НСН рассказал аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что крупные ретейлеры попросили Минсельхоз обнулить все импортные пошлины на ряд овощей и фруктов, а также на лосося, оливковое масло, кофе и орехи. Потапенко назвал предложение ретейлеров вполне разумным.
«Оно совершенно понятно, потому что на сегодняшний день у нас крайне высокая импортная зависимость. Рост цен связан, в том числе, с СВО и колоссальным дефицитом бюджета. Из-за массового отказа зарубежных стран от контрактов и дороговизны провоза товара через третьи страны, например, через Китай, под вопросом поступление товаров в новом сезоне. Однако для снижения роста цен это хоть и необходимая, но недостаточная мера. В среднем сейчас эти продукты питания дорожают на 15-20%, но полагаю, что до конца года нас ждет товарная инфляция по ряду позиций от 60% до 120%», — сказал Потапенко.
По мнению собеседника «Радиоточки НСН», пока что глобальных сложностей с импортом в России нет.
«Сейчас еще есть запасы, кроме того, некоторые товары проникают в Россию через Китай и сопредельные страны. Однако проблема в том, что снижается глубина и ширина ассортимента, из-за этого и растут цены. В нынешней ситуации это абсолютно логично», — подчеркнул ретейлер.
Также аналитик объяснил, почему укрепление курса рубля не может способствовать снижению цен.
«Это искусственное укрепление. Доллар сейчас выступает в роли товара, который нельзя купить. Когда нет торгов по курсу, говорить об укреплении курса бессмысленно. Цена устанавливается только рынком, балансом спроса и предложения. В противном случае это не цена, а фикция», — заключил Потапенко.
Ранее параллельный импорт электронной техники из ЕАЭС в Россию оказался под угрозой из-за роста сезонного спроса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- Госдума утвердила депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами
- Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки
- Временный поверенный в делах РФ в Литве Рябоконь объявлен персоной нон грата
- Глава Минобороны ФРГ отвергла слова главы Минздрава о «войне с Путиным»
- Опрос: россияне сэкономят в этом году на подарках учителям
- Пропавшего певца Константина Легостаева нашли живым
- В ЛНР заявили о переходе ВСУ границы республики
- Экономист заявил, что ЕС не «замерзнет» зимой
- В России не планируют вводить визы для украинцев
- «Не заменил доллар»: Россиян призвали отказаться от сбережений в юанях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru