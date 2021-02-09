Российские пенсионеры могут остаться без онлайн-платежей из-за мошенников
Проект ОНФ «За права заемщиков» предложил предоставить пожилым россиянам возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишут «Известия».
Инициатива об этом направлена в Банк России. Как предполагается, пенсионеры смогут отключиться от особенно рискованных функций, которыми они пользуются редко, и оставить лишь возможность снятия наличных, оплаты в торговых точках, входящих переводов.
Как отмечают общественники, пожилые граждане часто становятся жертвами злоумышленников, поэтому предложенный способ позволить защитить пожилых людей от мошенников.
Тем временем, двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров с помощью купюр «банка приколов», задержаны в Петербурге.
По версии следствия, мошенники подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru