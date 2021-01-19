Мошенники с помощью номера СНИЛС могут оперировать пенсией россиян

Каждое седьмое преступление в России совершается через интернет при помощи технологий. Таким образом, с 2013 года уровень киберпреступности в России увеличился в 20 рар.

Следователи отмечают, что с каждым годом действия преступников становятся более агрессивными и хитрыми – они используют методы шифрования трафика, которые затрудняют их обнаружение.

