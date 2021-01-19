Мошенники с помощью номера СНИЛС могут оперировать пенсией россиян

С помощью данных СНИЛС злоумышленники могут оперировать пенсией граждан России, сообщает «Прайм» со ссылкой на первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

По его словам, зная номер СНИЛС мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств в любой негосударственный пенсионный фонд и получить за это возмещение. Как отметил Сигал, перевести пенсию в другой фонд также могут нечистоплотные агенты НПФ, при этом они получат вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. «Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся», — сказал эксперт.

Эксперт объяснил, где мошенники берут номера телефонов

Каждое седьмое преступление в России совершается через интернет при помощи технологий. Таким образом, с 2013 года уровень киберпреступности в России увеличился в 20 рар.

Следователи отмечают, что с каждым годом действия преступников становятся более агрессивными и хитрыми – они используют методы шифрования трафика, которые затрудняют их обнаружение.

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