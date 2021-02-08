В Петербурге задержаны лжебизнесмены, отбиравшие у пенсионеров накопления

Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров с помощью купюр «банка приколов», задержаны в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мошенники подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.

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Злоумышленники при этом убеждали пенсионеров снять все имеющиеся у них накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них средств отдавали билеты «банка приколов».

По словам Волк, задержаны 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец Астрахани.

Следствие полагает, что они похитили 360 тысяч рублей у 71-летней жительницы Санкт-Петербурга, более миллиона у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины.

Подозреваемые сейчас заключены под стражу.

Ранее покупатель iPhone 11 в салоне связи в Москве расплатился билетами «банка приколов», пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиСанкт-Петербург
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