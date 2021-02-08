В Петербурге задержаны лжебизнесмены, отбиравшие у пенсионеров накопления

Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров с помощью купюр «банка приколов», задержаны в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мошенники подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.