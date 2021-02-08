В Петербурге задержаны лжебизнесмены, отбиравшие у пенсионеров накопления
Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров с помощью купюр «банка приколов», задержаны в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, мошенники подходили на улице к пожилым людям, представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.
Злоумышленники при этом убеждали пенсионеров снять все имеющиеся у них накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них средств отдавали билеты «банка приколов».
По словам Волк, задержаны 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец Астрахани.
Следствие полагает, что они похитили 360 тысяч рублей у 71-летней жительницы Санкт-Петербурга, более миллиона у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины.
Подозреваемые сейчас заключены под стражу.
Ранее покупатель iPhone 11 в салоне связи в Москве расплатился билетами «банка приколов», пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Финские истребители отработают дозаправку у границу с Россией
- СМИ: Пресс-секретаря Навального Ярмыш обвинили в нарушении санитарных норм на митинге
- Более половины россиян считают, что российская наука отстает от мировой
- Вице-мэр Москвы заявил о возможной отмене коронавирусных ограничений в ближайшие месяцы
- В Петербурге задержаны лжебизнесмены, отбиравшие у пенсионеров накопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru