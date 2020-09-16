Названы отрасли экономики РФ с самым медленным восстановлением после «коронакризиса»

Рейтинговое агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считает, что восстановление российской экономики после шоков 2020 года растянется на три года. Так, в этом году ожидается спад ВВП в 5-6%, в 2021 году – рост в 2-3%, пишет РБК.

Медленнее всех – более пяти лет – будут восстанавливаться такие отрасли, как машиностроение, авиаперевозки, добыча угля и коммерческая недвижимость, полагают в НКР. Их положение осложняют устаревшие технологии, спад инвестиций и снижение доходов населения. По терминологии рейтингового агентства эти отрасли отнесли к «улиткам».

Восстановление оптовой торговли, сферы электроэнергетики и инфраструктурного строительства займёт от двух до трёх лет. Сложнее ситуация в сфере строительства жилья, нефтедобычи, чёрной металлургии и непродовольственной розницы: им эксперты отводят от трёх до пяти лет на восстановление.

Самого быстрого восстановления эксперты ожидают от «леопардов» - сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, производства пластмассовых и резиновых изделий, говорится в материале. Именно эти отрасли возьмут на себя функцию локомотива российской экономики в ближайшие годы, уверены в НКР.

