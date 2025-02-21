Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор»
Роспотребнадзор в январе передал в судебные органы 314 материалов об административном правонарушении по факту проверки магазинов сети «Светофор», по решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также уточняется, что в ходе проверки Роспотребнадзор изъял в магазинах сети в 45 субъектах РФ 5,7 тысячи партий небезопасной продукции.
Помимо прочего на сеть магазинов наложены штрафы, превышающие 1,2 миллиона рублей. Контрольные проверки проводились на 1 485 объектах.
Ранее председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор». По его словам, профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru