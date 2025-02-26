СМИ: Фальсификат молочной продукции выявили у 14 производителей

По данным издания, лабораторные исследования выявили, что образцы продукции не соответствуют по массовой доле белка, массовой доле жира и жирнокислотному составу. В частности, изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с растительными жирами и с запрещенной трансглютаминазой, которые используют для увеличения массы и срока годности.

Уточняется, что поддельную продукцию обнаружили в супермаркетах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'кей», «Верный», «Семишагофф» и других магазинах. Генпрокуратура отправила запрос на проверку поддельных продуктов, а в общественном совете при Роспотребнадзоре запросили убрать их с продажи.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в России за 2024 год выявили в сливочном масле, передает «Радиоточка НСН».

