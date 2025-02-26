СМИ: Фальсификат молочной продукции выявили у 14 производителей
Фальсификат молочной продукции обнаружили у 14 российских производителей, сообщают «Известия» со ссылкой на общественный совет при Роспотребнадзоре.
По данным издания, лабораторные исследования выявили, что образцы продукции не соответствуют по массовой доле белка, массовой доле жира и жирнокислотному составу. В частности, изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с растительными жирами и с запрещенной трансглютаминазой, которые используют для увеличения массы и срока годности.
Уточняется, что поддельную продукцию обнаружили в супермаркетах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'кей», «Верный», «Семишагофф» и других магазинах. Генпрокуратура отправила запрос на проверку поддельных продуктов, а в общественном совете при Роспотребнадзоре запросили убрать их с продажи.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в России за 2024 год выявили в сливочном масле, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме решили самостоятельно выбирать СМИ для общения с Трампом
- СМИ: Фальсификат молочной продукции выявили у 14 производителей
- Лавров: Размещение западных войск на Украине неприемлемо для России
- «Угадайка»: Матвиенко призвала доработать ЕГЭ
- СФ одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
- ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области
- В шорт-лист XII премии АПКиТ вошли 33 проекта
- Гарик Сукачев объявил о завершении работы над сценарием фильма о Донбассе
- Системы «Билайна» подверглись кибератаке
- В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru