Роспатент подтвердил регистрацию шести товарных знаков KIA
Автогигант из Южной Кореи KIA успешно зарегистрировал шесть товарных знаков в России, указано на сайте Роспатента.
Товарные знаки направлены на разные сферы бизнеса. Один из них позволяет строить заводы и промышленные объекты, еще два обслуживать автомобили и производить машинное масло. Среди зарегистрированных знаков также присутствует Kia Connect, сервис компании для удаленного управления автотранспортом.
Заявка в Роспатент является гарантией сохранения авторских прав на российском рынке. Информационное агентство Yonhap также сообщило 14 апреля, что южнокорейская компания включила российский рынок в планы продаж на 2025 год.
Ранее шведская компания-производитель мебели IKEA получила согласие на регистрацию своего товарного знака в Роспатенте, напоминает НСН.
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