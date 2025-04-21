Роспатент подтвердил регистрацию шести товарных знаков KIA

Товарные знаки направлены на разные сферы бизнеса. Один из них позволяет строить заводы и промышленные объекты, еще два обслуживать автомобили и производить машинное масло. Среди зарегистрированных знаков также присутствует Kia Connect, сервис компании для удаленного управления автотранспортом.

Заявка в Роспатент является гарантией сохранения авторских прав на российском рынке. Информационное агентство Yonhap также сообщило 14 апреля, что южнокорейская компания включила российский рынок в планы продаж на 2025 год.

Ранее шведская компания-производитель мебели IKEA получила согласие на регистрацию своего товарного знака в Роспатенте, напоминает НСН.

