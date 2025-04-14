СМИ: Kia планирует продать в России 50 тысяч машин до конца года

Компания Kia пересмотрела стратегический план продаж на 2025 год, вновь включив в него российский рынок. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, автопроизводитель намерен реализовать в России до 50 тысяч автомобилей в течение текущего года.

Российское направление ранее не фигурировало в средне- и долгосрочных целях бренда, однако теперь, по данным агентства, его возвращение объясняется стремлением Kia расширить географию поставок в условиях глобальной рыночной нестабильности.