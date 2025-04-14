СМИ: Kia планирует продать в России 50 тысяч машин до конца года
Компания Kia пересмотрела стратегический план продаж на 2025 год, вновь включив в него российский рынок. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, автопроизводитель намерен реализовать в России до 50 тысяч автомобилей в течение текущего года.
Российское направление ранее не фигурировало в средне- и долгосрочных целях бренда, однако теперь, по данным агентства, его возвращение объясняется стремлением Kia расширить географию поставок в условиях глобальной рыночной нестабильности.
Внутренний документ компании указывает, что включение России может оказать положительный эффект с точки зрения рыночной диверсификации.
Параллельно Kia обозначила ориентиры по другим ключевым регионам. Так, в Северной Америке компания рассчитывает продать 1,11 миллиона автомобилей, в Европе — 774 тысячи, на внутреннем рынке Южной Кореи — 580 тысяч, а в Индии — 400 тысяч машин, передает «Радиоточка НСН».
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