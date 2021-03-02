«Ромир»: у россиян появилось рекордное количество денег

У российских граждан появилось больше свободных денег, пишут «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Этот показатель за минувший январь вырос максимально за всю историю наблюдений - на 82 процента по сравнению с декабрем 2020 года. Индекс свободных денег демонстрирует динамику превышения доходов над расходами россиян.

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Как отмечает «Ромир», свободные деньги в бюджетах граждан образовались в период неопределенности из-за эпидемии коронавируса и скачка инфляции. Это те средства, которые остаются у семьи после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКУ, транспортных и прочих услуг.

Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН выразил уверенность, что вторая волна COVID-19 усугубит ситуацию с количеством свободных денег у россиян.

«Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса и о том, что первая волна «коронабесия» прошла, но ее последствия остались. И какой бы слабой не была вторая волна COVID-19, она усугубит эту ситуацию», – сказал он.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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