«Рисковое слияние»: Эксперты не верят, что Потанин объединит Тинькофф-Банк с Росбанком
Клиентам этих банков опасаться нечего, сказал в эфире НСН Юрий Грибанов, а Олег Скворцов предрек продажу других российских банков новым владельцам.
Эксперты банковской сферы, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сомневаются в перспективах слияния в одну структуру Тинькофф-Банка и Росбанка, купленных группой «Интеррос».
Французская группа Societe Generale накануне закрыла сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса «Интерросу» Владимира Потанина. При этом ранее «Интеррос» купил 35% в TCS Group, основной актив которой Тинькофф-Банк.
«У Росбанка сильный корпоративный бизнес, а у Тинькофф-Банка сильная розница. Теоретически синергия возможна, но совершенно не обязательно, что акционер захочет сливать оба бренда. В текущей ситуации акционерам более разумно выждать время и посмотреть, как это все функционирует. Слить-то всегда можно успеть, а сейчас это два генерирующих прибыль актива со своими работающими процессами. При этом объединение – это дорогое, сложное и рисковое предприятие», - сказал «Радиоточке НСН» директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.
По его словам, продолжение независимой работы двух банков – вполне реалистичный сценарий.
«У Росбанка есть большой опыт существования в условиях, когда внутри группы работают несколько брендов. "ДельтаКредит" и "Русфинанс" - все эти банки были специализированные. Один специализировался на ипотеке, другой – на автокредитовании, при этом они очень долго существовали как отдельные юрлица. Так что вполне реалистичный сценарий, что эти два бренда будут работать отдельно и независимо друг от друга какое-то время или вообще всегда», - считает эксперт.
При этом Грибанов призвал клиентов обоих банков не беспокоиться.
«Для клиентов тут вообще никаких рисков нет, надо просто продолжать свою обычную жизнь и пользоваться теми сервисами, которые вам нравятся и к которым вы привыкли», - успокоил директор компании Frank Research Group.
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов сказал «Радиоточке НСН», что объединение банков возможно, но у него есть свои минусы.
«С одной стороны, они друг друга дополняют, с точки зрения, что Тинкофф - это потребительское кредитование и кредитные карты, а Росбанк – несколько иной сегмент, корпоративный, VIP, малый бизнес. При этом есть нюансы. Например, системы корпоративного управления абсолютно разные в розничном и корпоративном бизнесе. В целом объединение возможно, какая-то экономия при объединении произойдет, но могут быть и минусы», - указал Сквороцов.
При этом он допустил дальнейшую продажу российских банков, отметив, что удар санкций пришелся по крупным банкам, а малые чувствуют себя хорошо.
«Зарубежные структуры уходят плюс, я думаю, что будут консолидации, какие-то банки будут проданы новым владельцам. При этом малые региональные банки чувствуют себя достаточно хорошо и, я надеюсь, что эта ситуация даст им, кроме проблем, какие-то возможности. Они более гибкие и быстрые, и при определенной поддержке государства малые банки могут даже упрочить свое положение. Санкции ударили прежде всего по крупным, системно значимым банкам, которые имели большой объем внешнеторговых операций и операций с ценными бумагами. Риски в целом по системе достаточно высокие, но в любом кризисе часто бывают возможности», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин говорил НСН, что в случае создания миллиардером Владимиром Потаниным серьезного банка, он может попасть ТОП-5 крупнейших в стране, но не дотянет до уровня Сбербанка.
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