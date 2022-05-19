«Рисковое слияние»: Эксперты не верят, что Потанин объединит Тинькофф-Банк с Росбанком

«У Росбанка сильный корпоративный бизнес, а у Тинькофф-Банка сильная розница. Теоретически синергия возможна, но совершенно не обязательно, что акционер захочет сливать оба бренда. В текущей ситуации акционерам более разумно выждать время и посмотреть, как это все функционирует. Слить-то всегда можно успеть, а сейчас это два генерирующих прибыль актива со своими работающими процессами. При этом объединение – это дорогое, сложное и рисковое предприятие», - сказал «Радиоточке НСН» директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.

По его словам, продолжение независимой работы двух банков – вполне реалистичный сценарий.

«У Росбанка есть большой опыт существования в условиях, когда внутри группы работают несколько брендов. "ДельтаКредит" и "Русфинанс" - все эти банки были специализированные. Один специализировался на ипотеке, другой – на автокредитовании, при этом они очень долго существовали как отдельные юрлица. Так что вполне реалистичный сценарий, что эти два бренда будут работать отдельно и независимо друг от друга какое-то время или вообще всегда», - считает эксперт.

При этом Грибанов призвал клиентов обоих банков не беспокоиться.

«Для клиентов тут вообще никаких рисков нет, надо просто продолжать свою обычную жизнь и пользоваться теми сервисами, которые вам нравятся и к которым вы привыкли», - успокоил директор компании Frank Research Group.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов сказал «Радиоточке НСН», что объединение банков возможно, но у него есть свои минусы.

«С одной стороны, они друг друга дополняют, с точки зрения, что Тинкофф - это потребительское кредитование и кредитные карты, а Росбанк – несколько иной сегмент, корпоративный, VIP, малый бизнес. При этом есть нюансы. Например, системы корпоративного управления абсолютно разные в розничном и корпоративном бизнесе. В целом объединение возможно, какая-то экономия при объединении произойдет, но могут быть и минусы», - указал Сквороцов.

При этом он допустил дальнейшую продажу российских банков, отметив, что удар санкций пришелся по крупным банкам, а малые чувствуют себя хорошо.