Росбанк перешел «Интерросу» после ухода из России группы Societe Generale

Французская банковская группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России группе «Интеррос», принадлежащей Владимиру Потанину, говорится в сообщении компании.

Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка. Как говорится в заявлении группы, чистый убыток от сделки составит около 3,2 млрд евро.

В «Интерросе», в свою очередь, заявили, что после покупки Росбанка намерены сохранить ядро управленческой команды банка во главе с его председателем правления Ильей Поляковым.