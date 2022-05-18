Росбанк перешел «Интерросу» после ухода из России группы Societe Generale

Французская банковская группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России группе «Интеррос», принадлежащей Владимиру Потанину, говорится в сообщении компании.

Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка. Как говорится в заявлении группы, чистый убыток от сделки составит около 3,2 млрд евро.

В «Интерросе», в свою очередь, заявили, что после покупки Росбанка намерены сохранить ядро управленческой команды банка во главе с его председателем правления Ильей Поляковым.

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Российский бизнес Societe Generale в первом квартале 2022 года принес группе убыток в размере 113 млн евро.

Ранее Financial Times сообщала, что банки Европы и США потерпят миллиардные убытки в случае сокращения деятельности в России или ухода с российского рынка, потери финансовых организаций составят более $10 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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