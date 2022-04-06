Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в закон о госзакупках
Государственная дума проголосовала сразу в трех чтениях за проект закона о поправках в законодательство о госзакупках в условиях санкционного давления. Соответствующие корректировки вносятся в законы «О контрактной системе» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Причём документ был внесён для рассмотрения всего два дня назад.
Предусматривается сокращение до семи рабочих дней сроков по оплате госзаказчиками и госкомпаниями поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Если приёмка осуществлена без применения Единой информационной системы в сфере закупок срок оплаты по исполненным контрактам не превысит 10 рабочих дней. Еще один пункт даёт возможность госзаказчикам до конца 2022 года не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.
Сокращение сроков в совокупности с решением кабинета министров увеличить порог авансирования до 90% даст возможность сократить финансовую нагрузку на поставщиков при исполнении госконтрактов, пояснили в Минфине. Поправки также вводят запрет на использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта в России.
Кроме того, закон позволяет госкомпаниям до конца 2023 года осуществлять закупки в сфере строительства «под ключ». Имеется в виду полный объём работ - от проектирования объекта до его оснащения всем оборудованием. Также документ дополнительно регулирует доступ к информации о
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