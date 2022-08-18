«Коррупция - это бизнес»: В НАК пояснили суть поправок в федеральный закон

В федеральном законе «О противодействии коррупции» появляется новая категория служащих, которые теперь будут отвечать за правонарушения соответствующей направленности, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает обязать мировых судей, глав правительств, вице-губернаторов, омбудсменов и других лиц, замещающих госдолжности в регионах страны, сообщать о случаях к совершению коррупционных правонарушений. На это им дадут пять дней.

«Иногда выявляется какая-то устойчивая проблема, так называемая «дыра в законе». И сейчас мы говорим о правонарушениях, а не о преступлениях. Естественно, когда человек находится на службе, не важно, муниципальной или государственной, то тут может возникнуть некий интерес. Скажем, к тебе приходит одноклассник и говорит: «Вот у тебя в муниципальном образовании есть конкурс по закупке шлагбаумов. Давай я их тебе продам?» То есть никто не получает деньги и разговора про взятку нет. Но есть взаимный интерес, так как это твой одноклассник и он получает прибыль. Есть много и других историй из серии «помоги мне устроить ребёнка, а я помогу тебе, как проверяющий или контролирующий орган». Вот все подобные вопросы раньше не касались муниципальных служащих и ещё ряда категорий. Теперь в законопроекте они содержатся и это закрывает «дыру в законе», - пояснил председатель Национального антикоррупционного комитета.