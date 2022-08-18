«Коррупция - это бизнес»: В НАК пояснили суть поправок в федеральный закон
Поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции» закроют существующие в нём «дыры» и усилят борьбу с коррупционным бизнесом, рассказал НСН председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
В федеральном законе «О противодействии коррупции» появляется новая категория служащих, которые теперь будут отвечать за правонарушения соответствующей направленности, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает обязать мировых судей, глав правительств, вице-губернаторов, омбудсменов и других лиц, замещающих госдолжности в регионах страны, сообщать о случаях к совершению коррупционных правонарушений. На это им дадут пять дней.
«Иногда выявляется какая-то устойчивая проблема, так называемая «дыра в законе». И сейчас мы говорим о правонарушениях, а не о преступлениях. Естественно, когда человек находится на службе, не важно, муниципальной или государственной, то тут может возникнуть некий интерес. Скажем, к тебе приходит одноклассник и говорит: «Вот у тебя в муниципальном образовании есть конкурс по закупке шлагбаумов. Давай я их тебе продам?» То есть никто не получает деньги и разговора про взятку нет. Но есть взаимный интерес, так как это твой одноклассник и он получает прибыль. Есть много и других историй из серии «помоги мне устроить ребёнка, а я помогу тебе, как проверяющий или контролирующий орган». Вот все подобные вопросы раньше не касались муниципальных служащих и ещё ряда категорий. Теперь в законопроекте они содержатся и это закрывает «дыру в законе», - пояснил председатель Национального антикоррупционного комитета.
На вопрос о том, как часто коррупционные дела выходят на уровень глав регионов, вице-губернаторов, глав и членов региональных правительств, других руководителей и чиновников высшего эшелона власти Кабанов не только дал утвердительный ответ, но и обозначил основную проблему коррупционеров этой категории.
«Давайте посмотрим данные по уголовным делам? Тут видно, что такие дела появляются часто. Когда процесс неконтролируемый, когда процесс непрозрачный и непонятный, естественно, там создаются условия для такого бизнеса. А коррупция - это бизнес. Ведь люди считают, что они не воруют, а зарабатывают. И в этом основная проблема», - заключил Кабанов.
Ранее стало известно о том, что в ночь на 18 августа сотрудниками правоохранительных органов был задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
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