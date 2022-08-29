Reuters: Nokia окончательно покинет Россию
Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдёт с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на представителя финской компании.
Собеседник агентства заявил, что к концу 2022 года будут освобождены все офисы компании в РФ, подавляющее большинство сотрудников в России уйдут.
Источник отметил, что Nokia продолжит официально присутствовать в России до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет все представительства в России и сократит всех сотрудников.
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