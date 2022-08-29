Reuters: Nokia окончательно покинет Россию

Собеседник агентства заявил, что к концу 2022 года будут освобождены все офисы компании в РФ, подавляющее большинство сотрудников в России уйдут.

Источник отметил, что Nokia продолжит официально присутствовать в России до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет все представительства в России и сократит всех сотрудников.

