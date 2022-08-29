Компания Logitech объявила об уходе из России
Член пресс-службы компании Logitech Бен Старки заявил, что швейцарский производитель клавиатур и компьютерных мышей приступила к сворачиванию своей деятельности в России, сообщает РИА Новости.
По его словам, после приостановки поставок в РФ компания продолжала пристально следить за ситуацией, однако обстоятельства не позволяют ей в настоящее время «продолжать бизнес как ранее».
«Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», - подчеркнул он.
Старки добавил, что Logitech надеется однажды вернуться в РФ, «если будут подходящие условия».
Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что большинство сотрудников уходящей из РФ корпорации Dell получили предложения о трудоустройстве от отечественных компаний, сообщают «Невские новости».
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