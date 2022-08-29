СМИ: Ericsson закроет представительство в России и сократит сотрудников

По данным издания, 22 августа головная компания Ericsson уведомила подразделение в РФ, что закроет его до конца года. При этом всех сотрудников, в том числе занятых поддержкой оборудования на сетях операторов связи, уволят.

Как указали в самой Ericsson, деятельность организации будет постепенно сворачиваться по мере выполнения обязательств перед заказчиками, а сотрудникам предоставят финансовую и социальную поддержку, отмечает телеканал 360.

Шведская компания сотрудничала с крупными российскими операторами связи: так, в марте 2020 года МТС инвестировала 10 млрд рублей для обновления сетей до 5G на оборудовании Ericsson, а Tele2 в мае 2021-го решил приобрести 50 тысяч базовых станций для развития сети, отмечает Газета.ру.

По данным участников рынка, Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо с учредителем из местного менеджмента. При этом некоторые эксперты считают, что операторы уже успели научиться работать без поддержки Ericsson. Отмечается, что российские компании могут перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение.

