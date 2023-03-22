ЦБ РФ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг

Центробанк исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг, сообщил регулятор.

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В настоящее время в реестре числятся 22 организации. В списке значимых на рынке платежных услуг присутствуют Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Тинькофф» и другие.

Ранее в Центробанке заявляли, что готовы в тестовом режиме приступить к использованию цифрового рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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