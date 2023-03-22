ЦБ РФ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг
22 марта 202319:55
Центробанк исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг, сообщил регулятор.
В настоящее время в реестре числятся 22 организации. В списке значимых на рынке платежных услуг присутствуют Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Тинькофф» и другие.
Ранее в Центробанке заявляли, что готовы в тестовом режиме приступить к использованию цифрового рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Мигранты в России могут получить скидку на НДФЛ
- Зеленский присвоил Харькову почётное звание «Город-герой Украины»
- Кинотеатры в Гонконге отказались показывать фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд»
- Ученые США: дневной сон повышает риск деменции и болезни Альцгеймера
- Valve официально представила шутер Counter-Strike 2
- За гомосексуализм будут казнить в Уганде
- В Госдуме предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном
- Минобороны: Шойгу обсудил продление зерновой сделки с турецким коллегой Акаром
- Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона над Черным морем
- ЦБ РФ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг
22 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru