Ресторатор Раппопорт отказался повышать цены на меню
Владелец ресторанов отметил, что до последнего не будет повышать цены даже при дорожающих продуктах.
При подорожании продуктов можно лишь пропорционально увеличить цены на меню, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» владелец ресторанного холдинга «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт. В октябре один из его ресторанов, «Белуга», получил престижную награду - звезду Michelin.
Ранее крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен на меню на 15% в 2022 году. Рестораторы объясняют это подорожанием логистических услуг и продуктов.
«Мы не планируем повышения цен. Если дорожает какой-то продукт значительно, то мы пропорционально можем увеличить цены, но мы стараемся этого не делать. Пандемия здесь, мне кажется, вообще ни при чем. Что касается повышения цен на продукты, то даже напрямую при дорожающих продуктах мы стараемся цены в ресторане максимально долго не повышать», - отметил ресторатор.
По его словам, на посещаемость ресторанов повлияла общая ситуация с пандемией: одни рестораны восстановили свою посещаемость, а другие до сих пор приходят в себя. Ресторатор также отметил, что введение обязательных QR-кодов в общественных местах скажется на посещаемости заведений общепита.
«На мой взгляд, да, несомненно, повлияет. Является ли это необходимым? Может быть, является. Здесь я только могу доверять тем людям, которые будут принимать подобные решения», - добавил Раппопорт.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров, в вою очередь, заявил «Радиоточке НСН», что в следующем году поднимет цены и ждет, что именно это отразится на посещаемости.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что при введении обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита на плаву останутся только пиццерии, бургерные и суши-бары – остальные закроются.
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