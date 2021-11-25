Ресторатор Раппопорт отказался повышать цены на меню

При подорожании продуктов можно лишь пропорционально увеличить цены на меню, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» владелец ресторанного холдинга «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт. В октябре один из его ресторанов, «Белуга», получил престижную награду - звезду Michelin.

Ранее крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен на меню на 15% в 2022 году. Рестораторы объясняют это подорожанием логистических услуг и продуктов.