Рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году

Цены на меню в крупных сетевых ресторанах в 2022 году увеличатся на 15%, сообщают «Известия».

По словам рестораторов, такая мера связана с подорожанием логистических услуг и продуктов, в особенности изначально недешевых: импортных сыров, рыбы, мяса и других ингредиентов. Из-за этого многие компании будут вынуждены отказаться от ряда блюд, сократить размер порции или даже перейти на более мелкий формат работы и увеличить сегмент навынос. При этом рестораторы отмечают, что не готовы заменять качественные дорогие ингредиенты более дешевыми.

О вынужденном повышении цен уже заявили в Novikov Group, «Шоколаднице», «Блэк Стар бургере» и других крупных сетях. Отмечается, что постепенное повышение цен в среднем составит 5-10%, а в некоторых случаях и 15%. При этом представители Минпромторга и ФАС подчеркнули, что данный вопрос не находится под их ведомством.