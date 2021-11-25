Рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году

Цены на меню в крупных сетевых ресторанах в 2022 году увеличатся на 15%, сообщают «Известия».

По словам рестораторов, такая мера связана с подорожанием логистических услуг и продуктов, в особенности изначально недешевых: импортных сыров, рыбы, мяса и других ингредиентов. Из-за этого многие компании будут вынуждены отказаться от ряда блюд, сократить размер порции или даже перейти на более мелкий формат работы и увеличить сегмент навынос. При этом рестораторы отмечают, что не готовы заменять качественные дорогие ингредиенты более дешевыми.

О вынужденном повышении цен уже заявили в Novikov Group, «Шоколаднице», «Блэк Стар бургере» и других крупных сетях. Отмечается, что постепенное повышение цен в среднем составит 5-10%, а в некоторых случаях и 15%. При этом представители Минпромторга и ФАС подчеркнули, что данный вопрос не находится под их ведомством.

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«В условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень плюс 10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года», - заявил генеральный директор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Он отметил, что спрос на посещение ресторанов может снизиться из-за всеобщего обязательного введения QR-кодов. В связи с этим даже при увеличении цен, выручки в ресторанах, по его словам, могут сократиться.

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ФОТО: РИА Новости
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