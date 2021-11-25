«Других вариантов нет»: Основатель «Теремка» рассказал о последствиях повышения цен

Из-за роста цен в ресторанах количество посетителей в 2022 году может сократиться на 5-10%. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

Ранее российские рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году, объяснив это удорожанием издержек. Гончаров подтвердил, что в 2021 году в его ресторане также поднялись цены.

«У нас подорожали практически все позиции. Цены выросли примерно на 5-7%. Повышение цен мы осуществляем равномерно и очень небольшими прибавками. То есть это не происходит скачкообразно. В этом году мы повышали цены уже несколько раз», - рассказал он.