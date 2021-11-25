«Других вариантов нет»: Основатель «Теремка» рассказал о последствиях повышения цен
Ресторатор Михаил Гончаров считает, что из-за удорожания издержек в ресторанах проще повысить цены на меню, чем сократить зарплаты персоналу.
Из-за роста цен в ресторанах количество посетителей в 2022 году может сократиться на 5-10%. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
Ранее российские рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году, объяснив это удорожанием издержек. Гончаров подтвердил, что в 2021 году в его ресторане также поднялись цены.
«У нас подорожали практически все позиции. Цены выросли примерно на 5-7%. Повышение цен мы осуществляем равномерно и очень небольшими прибавками. То есть это не происходит скачкообразно. В этом году мы повышали цены уже несколько раз», - рассказал он.
При этом ресторатор сообщил, что планирует увеличивать цены и в следующем году.
«Повышение цен на продукты можно компенсировать только повышением цен на меню. При условии падения спроса ввиду снижения доходов населения, единственный вариант – только повышение цен, потому что их удержание будет приводить только к убыткам бизнеса. Здесь речь не идет о том, что мы задаем тренды. Они идут от роста цен на продукты и перекладываются на стоимость продажи. Других вариантов нет. Мы же не можем купить продукты дороже, но снизить зарплаты. В следующем году цены на меню в ресторанах могут, действительно, увеличиться на 15%», - заметил Гончаров.
При этом он добавил, что подобная ситуация пока не сильно повлияла на сокращение посещаемости ресторанов.
«При этом в будущем это может привести и к сокращению числа посетителей, которое составит примерно 5-10%. В этом году посещаемость тех месяцев и дней, когда рестораны были открыты, была довольно неплохой. То есть она была как минимум на уровне 2019 года, или даже выше. Но в период закрытия, естественно, вносились коррективы», - заключил ресторатор.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что при введении обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита на плаву останутся только пиццерии, бургерные и суши-бары – остальные закроются.
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