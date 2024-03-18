Спрос на персонал в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 61%

Работодатели в сфере гостеприимства вынуждены бороться за кадры, сообщили НСН эксперты «Авито Работа».

За последний год число вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса выросло на 61%, а работодатели предлагают зарплату на 23% выше прошлогодних показателей. Об этом НСН сообщили эксперты «Авито Работа».

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Повышенный спрос на персонал и конкуренция за новых сотрудников привели к тому, что зарплатные предложения в сфере выросли на 23% к уровню прошлого года. Наибольший рост зарплат наблюдается в Томске (+43%), Саратове (+34%), Ростове-на-Дону (+30%), Оренбурге (+28%) и Красноярске (+ 27%).

Самыми востребованными сотрудниками в отрасли сегодня являются бариста. Прирост подобных вакансий превысил 103%. Также на 97% увеличилось число предложений для официантов, для работников кухни рост составил 86%.

Ранее сообщалось, что самой популярной сферой для подработки в России стала курьерская доставка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рудольф Кучеров
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