Психолог предложила заменить алкоголь сексом и спортом

Напряжение и стресс можно снимать не только алкоголем, но и сексом и спортом, заявила в пресс-центре НСН Анна Баленко.

Лучше всего без алкоголя снять стресс помогут физические упражнения и секс, рассказала в пресс-центре НСН провокативный психолог, гипнотерапевт, коуч MCC Анна Баленко.

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«У человека не так много, чем можно снять стресс. Во-первых, это спорт. Например, можно просто гулять, если какой-то неактивный вид спорта хотим. Есть бесплатная альтернатива — ходить, гулять, секс хорошо как раз-таки снимает уровень напряжения. Таким образом мы и демографию поднимем. Не пьем, будет у нас в этом плане более здоровая нация. Почему хорошо это работает? Потому что есть уровень гормонов стресса, это кортизол и адреналин. Даже если вы присядете 20-30 раз, в буквальном смысле, то вас уже отпустит с точки зрения тревоги и напряжения», — отметила она.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН заступился за вино на фоне борьбы с алкомаркетами.

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ФОТО: РИА Новости
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