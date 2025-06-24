Психолог предложила заменить алкоголь сексом и спортом
24 июня 202514:35
Ярослав Харитонов
Напряжение и стресс можно снимать не только алкоголем, но и сексом и спортом, заявила в пресс-центре НСН Анна Баленко.
Лучше всего без алкоголя снять стресс помогут физические упражнения и секс, рассказала в пресс-центре НСН провокативный психолог, гипнотерапевт, коуч MCC Анна Баленко.
«У человека не так много, чем можно снять стресс. Во-первых, это спорт. Например, можно просто гулять, если какой-то неактивный вид спорта хотим. Есть бесплатная альтернатива — ходить, гулять, секс хорошо как раз-таки снимает уровень напряжения. Таким образом мы и демографию поднимем. Не пьем, будет у нас в этом плане более здоровая нация. Почему хорошо это работает? Потому что есть уровень гормонов стресса, это кортизол и адреналин. Даже если вы присядете 20-30 раз, в буквальном смысле, то вас уже отпустит с точки зрения тревоги и напряжения», — отметила она.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН заступился за вино на фоне борьбы с алкомаркетами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп нецензурно раскритиковал нарушение перемирия между Израилем и Ираном
- Госдума разрешила лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту
- Москалькова: В Сумах остаются еще 32 жителя Курской области
- Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
- Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили перемирие
- МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями
- Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
- Спектакли «Солнце Ландау» и «Тартюф» получили премию «Хрустальная Турандот»
- Кремль опроверг данные о якобы переданном Путину письме от Хаменеи
- Путин провел переговоры с королем Бахрейна
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru