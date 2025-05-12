Против Егора Крида возбудили дело из-за рекламы виски

В ведомстве указали, что жалобу на видеоклип музыкантов, размещённый в соцсети «ВКонтакте», направил гражданин, указавший, что в ролике присутствует реклама алкоголя.

В ходе проверки выяснилось, что в клипе демонстрируется виски, но отсутствует пометка о рекламе, а также предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Кроме того, исполнители используют бранные слова.

«Управление возбудило дело... в отношении музыкантов, производителя виски и «ВКонтакте»... Если вина будет доказана – нарушителям грозит штраф», - говорится в сообщении.

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