Ресторанный бизнес бьет тревогу из-за дефицита кадров
В Москве число выпускников «ресторанных» специальностей в 58 раз меньше необходимых, сказал в пресс-центре НСН Сергей Миронов.
Ресторанный бизнес мало кто рассматривает как серьезную работу, где можно провести всю жизнь, зачастую в рестораны приходят студенты или люди, ищущие временную подработку, сказал в пресс-центре НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«У нас есть огромная проблема с качеством - оно стремительно падает из-за нехватки сотрудников. Ресторанный бизнес всегда работал на том, что сотрудники рассматривают его как подработку. И очень мало кто рассматривает его серьёзно, как место, где можно работать всю жизнь. То есть это студенты, которые приходят на подработку, это безработные, которые туда идут подрабатывать. И сейчас, при почти нулевой безработице, люди работают по специальности, и ресторанный бизнес их недосчитался», - отметил Миронов.
«Формулировка "платить надо больше, и пойдут к вам работать" - ущербная, потому что возникает вопрос: "кто пойдёт? Менеджер, учившийся на другую специализацию? Строитель? Нет, не пойдут. Конечно, вузы выпускают поваров и других специалистов. В Москве подсчитали, что их количество в 58 раз меньше потребностей ресторанного бизнеса. И у нас на одного специалиста работают два неспециалиста на двойной зарплате, а качество выдают плохое», - сказал собеседник НСН.
За последние два месяца Москва потеряла 125 заведений общепита: среди них — сети «Ростикс», «Шоколадница», «Якитория», бары Dead Poets (в Петербурге) и «Дорогая, я перезвоню» (в Москве), а также премиальные рестораны Аркадия Новикова. По мнению экспертов, главные причины — дорогие арендные ставки, нехватка персонала и конкуренция с магазинами готовой еды. Сейчас ситуация пока не признана критической, однако в ближайшие месяцы она может заметно ухудшиться.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что на общепит сегодня давит доставка готовых блюд, которой отдают предпочтение офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи.
