Он также рассказал, на что идут рестораны, которые не хотят закрываться.

«Рестораны, которые не хотят закрываться, могут идти тремя путями, которые не нравятся потребителю. Первый — просто повышение цены. Второй — уменьшение порций. Третий — сокращение меню и упрощение самих блюд», — добавил Кирьянов.

За последние два месяца в Москве прекратили работу 125 кафе и ресторанов. По мнению экспертов, на упадок ресторанного бизнеса влияют сразу несколько факторов: растущая стоимость аренды, нехватка персонала и растущий спрос на готовую еду в розничных магазинах.



Список закрытых заведений включает как сетевые точки — «Ростикс», «Шоколадница», «Якитория», «Хлеб насущный», — так и бары: например, Dead Poets в Санкт‑Петербурге и «Дорогая, я перезвоню» в Москве. Под удар попали даже премиальные заведения — в их числе рестораны Аркадия Новикова.



Хотя цифра выглядит тревожно, специалисты пока не считают ситуацию исключительной. Тем не менее есть опасения, что в течение года негативные тенденции могут усилиться и привести к ещё более серьёзным последствиям для рынка общественного питания.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов сказал НСН, что в этом году рестораны должны увеличить выручку минимум на 15% из-за роста издержек.